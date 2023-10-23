В Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке Песков заявил, что будущий миропорядок не будет американоцентричным

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Будущий миропорядок не будет американоцентричным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль разделяет позицию президента США Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом мировом порядке, но не согласен с тем, что США смогут его построить.

Мы согласны с Байденом — это тот редкий случай. Мир нуждается в новом миропорядке. Миропорядке, который основывается на взаимном уважении, взаимной выгоде, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что США всегда имеют в виду американоцентричный миропорядок, когда говорят об этом. Однако, подчеркнул он, больше не будет ситуации, когда мир крутится вокруг Соединенных Штатов.

О том, что человечеству необходим новый миропорядок, Байден заявил на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию. По словам американского президента, построить его смогут американцы, «если будут достаточно дерзки». Он считает, что последние 50 лет в послевоенном периоде все «работало чертовски хорошо». Однако теперь «пар вышел».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что выстраивающемуся долгие годы после завершения холодной войны миропорядку настал конец. По его словам, на смену мирным временам пришла «активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».