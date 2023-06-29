В Кремле рассказали о мерах эпидбезопасности Путина в Дербенте Песков: строгое обеспечение эпидбезопасности для Путина в Дербенте не было главным

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала

Обеспечение эпидемической безопасности в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дербент не было главным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, настоятельные рекомендации специалистов — это одно, а твердое решение Путина — это другое, передает Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

Весь город вышел встречать президента. Он не мог отказать этим людям, — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, встречать президента в Дербенте пришло огромное количество людей и глава государства решил поприветствовать их, несмотря на эпидемические рекомендации.

Путин посетил Дербент 28 июня, где провел совещание по вопросам развития туризма, после которого отправился в парк имени Низами Гянджеви. В парке главе государства представили новый мультимедийный фонтан, оснащенный световыми прожекторами, видеопроекторами и акустической системой, проецирующий изображение на струи воды. Жители дагестанского города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами.