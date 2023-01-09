В Кремле рассказали о контактах Путина и Макрона Песков: лидеры России и Франции поддерживают контакты, несмотря на паузу в диалоге

Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поддерживают контакты, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас в этом диалоге возникла пауза, но ранее контакты были весьма полезными.

Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Франции заявил, что его коллега из России при встрече не вызывает отторжения и в этом заключается его парадокс. По словам Макрона, российский лидер пытался ему объяснить, что «Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России».

Ранее Макрон планировал поговорить с Путиным после обсуждения вопроса ядерной безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что речь идет, в частности, об обеспечении безопасности Запорожской АЭС.