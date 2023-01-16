В Кремле рассказали о концепции внешней политики России Песков рассказал, что работа над концепцией внешней политики РФ еще не завершена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Работа над концепцией внешней политики России еще не завершена, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что сроки окончания работы на данный момент назвать не может, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Она (концепция внешней политики. — NEWS.ru) будет дополнена, работа будет финализироваться. Там будет определенное дополнение, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что концепция может быть утверждена указом президента и без «большого» Совбеза. Ранее подобная возможность отрицалась.

О внесении изменений в концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции концепции внешней политики проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.