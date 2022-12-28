В Кремле раскрыли детали новогоднего обращения Путина Песков заявил, что новогоднее обращение Путина будет нести отпечаток ушедшего года

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение Владимира Путина будет нести отпечаток года ушедшего и содержать основные посылы на год начавшийся, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что никаких изменений в связи с проведением специальной военной операции в фоне, на котором запишут новогоднее обращение президента, не планируется.

Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее обращение. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Каждое новогоднее обращение, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз, — заявил Песков.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что жители России ждут от новогоднего обращения президента страны Владимира Путина ответа на вопрос, когда ожидать окончания СВО. Он считает, что россияне не сомневаются в победе их страны в украинском конфликте, но волнение у них вызывают сроки его завершения. Эксперт пояснил: людям важно знать, когда они смогут приступить к восстановлению того, что было разрушено в течение конфликта.