В Кремле рассказали, кого нужно принуждать к переговорам по Украине Песков: нужно давить на тех, кто отказывается от диалога с Россией по Украине

Фото: president.gov.ua

Чтобы начались переговоры по ситуации на Украине, давить следует не на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия». По его словам, понуждать нужно тех, кто отказывается от диалога.

Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно. Мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути. Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них, — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией. При этом он признал сложное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. По мнению Зеленского, Россия в настоящее время не желает завершения конфликта. В этой связи нельзя говорить о заключении мира «любой ценой», подчеркнул глава государства.

Также Зеленский заявил, что заниматься политикой для военных является большой ошибкой, в такой ситуации они начинают больше думать о политической карьере, а не о своих прямых обязанностях. Он подчеркнул, что на Украине военные стали заниматься политикой после Майдана 2014 года. В тот момент «они были разбиты», а их репутации уничтожены, считает Зеленский.