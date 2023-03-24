В Кремле рассказали, когда ждать совещания по реализации послания Путина Песков заявил, что совещание Путина с кабмином по реализации послания ожидается на следующей неделе

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Владимир Путин

Совещание с членами правительства России по вопросам реализации послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он добавил, что ранее совещание перенесли.

Оно сдвинуто было на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание, — заявил представитель Кремля.

21 февраля президент РФ обратился к Федеральному собранию. Выступление заняло 1 час 45 минут. В ходе него Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, а также затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики страны.

Позже Путин признался, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию длиной в два часа. Во время общения с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества он отметил, что произнести речь намного легче, чем воспринимать информацию.

Также во время общения с ветеранами российский лидер подчеркнул, что святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну. Он добавил, что Фонд поддержки участников спецоперации на Украине будет напрямую подчиняться правительству.