В Кремле рассказали, когда выйдет предвыборная программа Путина Песков заявил, что предвыборная программа Путина выйдет своевременно

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Предвыборная программа президента России Владимира Путина будет опубликована в установленные законом сроки, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в штабе кандидата решат, какой формы будет этот документ.

Она должна быть опубликована в установленные законом сроки, — сообщил Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Около 38 миллионов россиян, что составляет больше трети потенциальных избирателей, смогут проголосовать в дистанционном формате. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такую возможность предоставят жителям 29 регионов страны.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе и будет функционировать круглосуточно, в работе задействованы волонтеры и руководители штаба. В число сопредставителей штаба главы государства вошли художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков, Герой ДНР Артем Жога и главный врач больницы № 52 Марина Лысенко.

В штабе Путина уже рассказали о ходе сбора подписей за его участие в выборах. Сколько их собрали в поддержку действующего главы государства, что известно о его предвыборной программе, как идут дела у других кандидатов в президенты — в материале NEWS.ru.