В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Пашиняном в следующий раз Песков: Путин встретится с Пашиняном 23 ноября в рамках саммита ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ОДКБ в Ереване, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча намечена на 23 ноября, передает РИА Новости.

Да, она планируется, конечно, — ответил Песков.

Заседание ОДКБ состоится в Ереване и будет посвящено оказанию помощи республике. Генсек организации Станислав Зась пояснил, что на предыдущем саммите обсуждались предложения по итогам работы миссии и на следующем заседании этот разговор будет продолжен.

9 ноября Путин созвонился с Пашиняном и обсудил подготовку к саммиту. Спустя несколько дней встречу обсудили и главы министерств иностранных дел государств Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.

В конце октября Путин встретился с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Цель саммита состояла в том, чтобы приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном.