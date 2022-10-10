В Кремле рассказали, когда Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ Песков: Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ 11 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 октября, встретится с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что совещание пройдет в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, планируются переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси, и также завтра планируется, что он будет у президента Путина, — сказал Песков.

Ранее Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Также, по его словам, МАГАТЭ продолжит считать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) украинским объектом. Он отметил, что этот вопрос относится к международному праву.