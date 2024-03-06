В Кремле назвали дату встречи Путина с гендиректором МАГАТЭ Песков: Путин встретится с Гросси 6 марта

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Владимир Путин и Рафаэль Гросси

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси 6 марта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вместе с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым они проинформируют главу российского государства о своих контактах.

Президент примет находящегося в Сочи генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Гроси и его коллега с российской стороны, руководитель Росатома Лихачев проинформируют главу государства о своих контактах, — сказал Песков.

О готовящемся визите Гросси в Россию в начале февраля сообщал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Предполагалось, что основная часть программы пребывания пройдет по линии госкорпорации «Росатом». Также была анонсирована встреча Гросси в российском МИД.

Перед этим глава МАГАТЭ заявил, что агентство не может назвать, кто вел обстрелы Запорожской АЭС. Он напомнил, что полномочия на проведение мониторинга были получены от Совбеза ООН в мае прошлого года. Что происходило до этого времени, специалисты сказать не могут отметил он.

Директор ЗАЭС Юрий Черничу сообщал, что ВСУ стали чаще обстреливать объекты в городе Энергодаре, где располагается АЭС. По его словам, происходит это из-за предстоящих выборов президента РФ. Он назвал действия украинских военных элементом запугивания мирного населения.