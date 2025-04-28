В Кремле рассказали, когда и где встретятся Путин и Лукашенко Путин и Лукашенко встретятся 29 апреля в Волгограде

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 29 апреля в Волгограде, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что они посетят мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

В Волгограде пройдут мероприятия с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

В частности, лидеры двух стран посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они также выступят на пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее». Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельный разговор, во время которого обсудят вопросы сотрудничества Москвы и Минска.

Ранее белорусский лидер заявил о важности совместного углубления процессов импортозамещения с Россией. Лукашенко обратил внимание на необходимость укреплять технологический суверенитет.

Президент РБ также подчеркнул, что Белоруссия и Россия способны обеспечить свои нужды в таких сферах, как продовольствие, безопасность и транспорт. Если государства сосредоточатся на развитии собственной экономики, то через несколько лет они смогут обойти конкурентов с Запада, считает Лукашенко.