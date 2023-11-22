В Кремле рассказали, какой будет речь Путина на саммите G20 Песков: речь Путина на саммите G20 будет носить рабочий характер

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Речь президента России Владимира Путина на саммите G20 будет иметь рабочий характер, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал SHOT. Так он ответил на вопрос, ждать ли программного или исторического выступления. Встреча лидеров стран «двадцатки» проходит в онлайн-формате.

Она будет носить рабочий характер, — сказал Песков.

По его словам, Путин изложит на саммите позицию России по «нынешней, весьма и весьма неспокойной ситуации», передает РИА Новости. При этом он отметил, что эта позиция «достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована». Представитель Кремля добавил, что подписания каких-либо документов по итогам саммита не планируется.

Это уже второй саммит G20 в текущем году, хотя обычно лидеры «двадцатки» собираются только раз в год. Предыдущий проходил в Нью-Дели 9–10 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести онлайн-сессию, чтобы рассмотреть внесенные в сентябре предложения по экономическим, климатическим и другим вопросам.

Политолог Владимир Корнилов заявил, что участие президента Путина в саммите G20 свидетельствует о провале попыток изолировать Москву. Он подчеркнул, что Россия является полноправным членом «Большой двадцатки», даже если это не нравится коллективному Западу.