В Кремле рассказали, какими хотят видеть будущие отношения с Казахстаном Песков: Россия надеется на процветание Казахстана и развитие двусторонних отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет, чтобы Казахстан стал процветающей и стабильной страной, которая «крепко стоит на ногах». Также представитель Кремля назвал республику большим партнером России в двух форматах: двустороннем и интеграционном. Кроме того, он пожелал Казахстану блестящего будущего, пишет «Российская газета».

Мы (в Кремле. — NEWS.ru) хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнер: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства, — заявил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу страны выступил с предложением провести внеочередные президентские выборы осенью этого года. Глава государства отметил, что этот шаг будет предпринят в интересах государства. Токаев выразил намерение принять участие в выборах.

Акции протеста захлестнули Казахстан 2 января, после того, как в стране резко выросли цены на газ с 38 (4,74 рубля) до 120 (14,96 рубля) тенге за литр. Протестующие потребовали снизить ее вдвое. Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. Протесты развернулись в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе.

Беспорядки продлились девять дней. При этом уже 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка на территории страны. В результате этих событий в республике сменились премьер-министр, госсекретарь и спикер нижней палаты парламента. Большинство министров покинули свои кресла.

Глава правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев лишился своей должности. Его место занял Токаев.