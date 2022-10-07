В Кремле рассказали, какие страны поздравили Путина с днем рождения Кремль: лидеры Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и других стран поздравили Путина с 70-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президента России Владимира Путина поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что по случаю 70-летия российского лидера поступило большое число телеграмм и писем.

В адрес Владимира Путина по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонных разговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проводит в Санкт-Петербурге, где у него запланирован ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ.

Ранее президенту России из Таджикистана прислали арбузы, дыни и другие фрукты, которые были выложены красивыми узорами и горами около места проведения мероприятия. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил главе страны трактор, чтобы «вместе сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».