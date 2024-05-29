В Кремле рассказали, как теперь называть должность Зеленского Песков: СМИ могут называть должность Зеленского как посчитают целесообразным

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Российские СМИ могут называть украинского лидера Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий так, как посчитают целесообразным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это «тема для юридической квалификации правовой системы республики».

Вы журналист. Вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным. Вас в этом не ограничивают, — сказал пресс-секретарь президента России.

Спикер Рады Руслан Стефанчук отметил, что Владимир Зеленский останется президентом Украины, пока полномочия главы государства не будут переданы следующему украинскому лидеру и до завершения военного положения. Он призвал обратить внимание на ч. 1 ст. 108 Конституции Украины. Срок полномочий нынешнего главы государства на посту президента истек 20 мая. Очередные президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта текущего года, но их отменили.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.