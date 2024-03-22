В Кремле рассказали, как Россия будет действовать на Украине Песков: РФ продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов, сообщил в интервью aif.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан.

Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан и ее территории, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что часть территории РФ де-факто оккупирована Украиной. Он добавил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.

Также Песков объяснял, что создание санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Ранее опрос NEWS.ru показал, что 63% россиян считают, что санитарной зоной для России должна стать вся Украина. На втором месте с результатом в 19% оказались те, кто считает, что граница должна проходить под Киевом. Еще 13% участников опроса считают, что следует оставить все как есть и договориться.