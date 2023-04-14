В Кремле рассказали, как Путин встретит Пасху Песков сообщил, что Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Фото: kremlin.ru

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что на столе у российского лидера будут и куличи, и пасхальные яйца.

Будут (куличи и яйца - NEWS.ru). Как у всех людей, как у всех христиан, да, — сообщил Песков.

Путин только два раза пропускал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя. В 2020 году причиной тому была пандемия коронавируса, а в 2003 году российский лидер не смог посетить храм из-за визита в Таджикистан.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, как подготовиться к празднованию Пасхи, чем можно и нельзя заниматься в Страстную неделю, а также дал рецепты главного пасхального угощения — кулича.