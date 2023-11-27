В Кремле рассказали, как Путин добрался до работы в условиях снегопада Песков: Путин приехал на работу до начала сильного снегопада в Москве

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приехал на работу до начала сильного снегопада в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что он сам, как и все москвичи, добирался с трудностями, сообщает РИА Новости.

Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, [он перенес это] не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда [Москву] завалило снегом, — сказал Песков.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Московской области самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

До этого столичный дептранс сообщил, что наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.