В Кремле рассказали, как ответят на конфискацию активов Песков: Россия использует все механизмы ответа на конфискацию активов

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Дмитрий Песков

Россия будет использовать все возможные механизмы реагирования на конфискацию Западом ее активов, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ответ не будет зеркальным.

Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент. На основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий, — заявил Песков.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что в Кремле возможную конфискацию российских денег назвали попиранием всех международных правовых норм, а в МИД России — воровством. Другие страны мира уже сделали свои выводы из попыток ЕС конфисковать замороженные суверенные активы России на сумму около $300 млрд, констатировал Силуанов.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка». По его мнению, именно по этой причине Запад пока побаивается их трогать. Медведев отметил, что данный нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. По его словам, они хотят забрать средства и передать их Украине, но, с другой стороны, это стало бы отказом от основных принципов защиты частной собственности. Однако при желании, подчеркнул Медведев, они «наплюют на свои принципы» и «от всего откажутся».