В Кремле рассказали, как относятся к уехавшим россиянам Песков: в России не ждут возвращения граждан, занявших позицию врага

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российских граждан, которые уехали после начала СВО и заняли позицию врага своей страны, в России не ждут, заявил в беседе с aif.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что среди несогласных есть и те, кто остался с родиной.

Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что все предатели, участвующие в диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны. По его словам, попытки посеять смуту должны строго пресекаться. При этом глава государства отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились.

Также Путин сказал, что «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) напоминает власовцев. Всем хорошо известно, чем они закончили, отметил он.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. Военкор Александр Коц уточнил, что ответственность за атаки на российское приграничье взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).