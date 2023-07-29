В Кремле рассказали, как долго Путин обсуждал Украину с лидерами Африки Песков: беседа Путина с лидерами Африки по Украине длилась до двух часов ночи

Фото: Терещенко Михаил/фотохост-агентство ТАСС

Пленарное заседание второго саммита Россия – Африка

Президент РФ Владимир Путин обсуждал возможные пути урегулирования ситуации на Украине с лидерами африканских стран до двух часов ночи, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила во второй день саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

[Беседа] закончилась уже в районе 02:00. Была встреча по Украине, — сказал Песков.

При добавил, что по итогам этой встречи подготовят краткое совместное заявление.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога по украинской проблеме. Путин добавил, что западные государства «плевать хотели на Устав ООН» и вспоминают о международном праве, только чтобы использовать его против кого-то. По его словам, если страны Запада не исполняют этот документ, это не означает, что Москва не хочет и не стремится к мирному разрешению любого конфликта.

До этого Путин сообщил, что все связанные с украинским кризисом противоречия должны быть решены путем переговоров, но представители Североатлантического альянса и Киев отказываются от них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине.