В Кремле рассказали, как долго будут действовать санкции США против России Песков: санкции США против России будут действовать долгие годы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкции США против России будут действовать долгие годы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву, в том числе на всю систему международных торговых и экономических отношений.

Мы не сомневаемся, что санкции на долгие годы. Из этого исходим, выстраивая наши линии. Мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередные санкции Вашингтона против Москвы являются продолжением их вектора «нанесения России стратегического поражения». Однако она добавила, что США не дождутся исполнения желаемой цели. При этом, допустила дипломат, козней от Белого дома будет еще немало.

До этого Минфин США расширил санкционный список по России, включив в него более 30 физических лиц и около 200 организаций. Вашингтон ввел ограничительные меры в том числе против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке дронов-камикадзе «Ланцет», а также против членов его семьи. Рестрикции затронули военно-промышленный комплекс РФ и поддерживающие его структуры.