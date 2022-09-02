В Кремле рассказали, к чему привели антироссийские санкции в Европе Песков: антироссийские санкции привели к глубокому кризису в Европе

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Глубокий экономический кризис в Европе начался из-за антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, из-за ограничений Запада против поставок российских энергоресурсов на европейских энергетических рынках началась лихорадка. Кризис, как считает Песков, привел ЕС к той ситуации, когда им приходится покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США за «бешеные деньги». Песков отметил, что пока американские компании богатеют, налогоплательщики из Европы становятся все беднее и беднее.

Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского главы уверен в том, что повышение цен на российские энергоресурсы дестабилизирует ситуацию на нефтяных рынках.

Ранее кандидат политических наук Михаил Литвинов объяснил, что сотрудничество ЕС с США привело Европу к экономическому кризису, который будет длиться долго. По его мнению, у Евросоюза сейчас есть два пути: либо отказаться от антироссийских санкций, либо остаться на стороне Вашингтона и продолжать давление на Россию ценой жизни своих граждан.