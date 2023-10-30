В Кремле рассказали, где пройдет большое совещание Путина по Дагестану Песков: большое совещание Путина по ситуации в Махачкале пройдет в Москве

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет в Москве большое совещание по поводу событий, произошедших накануне в махачкалинском аэропорту, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдет в очном формате.

В Москве, — сказал Песков.

В свою очередь, РИА Новости сообщило, что совещание пройдет в подмосковной резиденции президента Ново-Огарево. Агентство уточняет, что Путин планирует обсудить с министрами попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

Накануне вечером несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы. Они протестовали против приземления самолета из Тель-Авива, полагая, что в нем находятся израильские беженцы. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, другая выбежала на взлетно-посадочную полосу. В ходе беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе сотрудники полиции.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. Песков согласился с точкой зрения Меликова и добавил, что инцидент не повлияет на празднование Дня народного единства.