В Кремле рассказали, где должно находиться скифское золото Песков: скифское золото должно находиться в Крыму

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Скифское золото

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там, сообщает РИА Новости. Ранее таможенная служба Украины отметила, что Нидерланды передали стране эту коллекцию, она включает в себя 2694 кг культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице Национального музея.

Оно принадлежит Крыму. Должно быть там, — сказал Песков.

Скифское золото является коллекцией из предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Минкультуры Украины договорилось с нидерландским музеем об условиях передачи Киеву культурных ценностей. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет взимать с Украины стоимость девяти лет хранения экспонатов.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в связи с таким решением не исключил, что Москва обратится в Международный суд из-за передачи этой коллекции Украине. Он напомнил, что контракт был заключен с крымскими музеями и экспонаты должны были туда вернуться, а решение властей Нидерландов политизированное.