В Кремле рассказали, есть ли предпосылки для переговоров по Украине Песков: в настоящее время предпосылок для переговоров по Украине нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время предпосылок для переговоров по украинскому кризису нет. По его словам, специальная военная операция движется в сторону поставленных целей, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены, — сказал Песков.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, о защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом плана, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Речь идет о требовании отмены односторонних санкций.