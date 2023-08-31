В Кремле сообщили, что следят за ростом цен Песков: Путин держит на постоянном контроле тему роста цен

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, инфляция сейчас «чуть выше» целевого уровня, но все равно достаточно низкая.

Есть определенные инфляционные процессы. Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно ее обсуждает с правительством, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что отпускные цены на хлеб в России могут вырасти примерно на 10% до конца года. У производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.

Осенью стоимость кетчупа в России вырастет на 10% из-за проблем с томатной пастой — основным ингредиентом соуса. Как сообщили топ-менеджеры в нескольких компаниях, занимающихся выпуском продукта, это произойдет из-за роста курса валют.

Руководитель аналитического центра НТС Григорий Баженов ранее заявил, что по итогу 2023 года рост цен на топливо может превысить инфляцию. По его словам, причиной увеличения стоимости бензина и дизеля на АЗС являются стабильно высокие биржевые цены на нефтепродукты.