В Кремле рассказали, что с интересом ознакомятся с идеями Киссинджера Песков заявил, что прочтут статью Киссинджера о будущем отношений между Россией и Украиной

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Генри Киссинджер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим интересом ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию нынешней ситуации на Украине, передает РИА Новости. Представитель главы государства назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом.

Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было, — сказал Песков.

В августе Киссинджер призвал не затягивать с окончанием конфликта на Украине. По его мнению, продолжение конфликта чревато эскалацией, потому его необходимо щавершить с помощью переговоров. Он добавил, что странам НАТО следует договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим.

При этом Киссинджер выступил против уступок НАТО в отношении России. По мнению патриарха дипломатии, Москва не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации и должна «вернуться к границам до начала войны», вернув под контроль Киева территорию, в настоящее время занятую войсками РФ.