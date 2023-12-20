В Кремле рассказали, что происходит с активами недружественных стран в РФ Песков: Россия не изымает активы недружественных стран

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Россия не изымает активы компаний недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, те, кто уходит с российского рынка, продают или передают активы.

Нет, Россия не начала процесс изъятия [активов инвесторов из недружественных стран], никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, активы или продают или передают — это все зависит от переговоров, — заявил Песков.

22 августа министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам доложил, что кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Силуанов сообщил, что на первом этапе планируется разблокировать счета розничных инвесторов на общую сумму порядка 100 млрд рублей. По данным Минфина, общий объем замороженных активов, которыми владеют около 3,5 млн россиян, составляет примерно 1,5 трлн рублей.

Евросоюз намерен включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которым перейдут ресурсы западных фирм, ушедших из России, но не сумевших полностью вывести свой капитал. Впоследствии из арестованных российских средств будут выплачиваться компенсации пострадавшему западному бизнесу.