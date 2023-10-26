В Кремле рассказали, что мотивирует россиян служить по контракту Песков: хорошие финансовые условия привлекают россиян на службу по контракту

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Рост числа россиян, желающих служить в Вооруженных силах России по контракту, связан с хорошими финансовыми условиями для них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, другим фактором в этом вопросе является рост уровня консолидации общества в нынешних условиях.

Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идет о достаточно внушительном контракте. Для многих эти условия являются действительно определяющими, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 300 тысяч контрактников. Двумя неделями ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что на контрактную службу принято порядка 280 тысяч человек.

В начале сентября член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье» заявил, что до конца года стоит план набрать 420 тысяч военнослужащих по контракту. По словам депутата, план по набору контрактников выполняется, поэтому сейчас нет необходимости в проведении новой волны мобилизации.

Позднее зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что для успешного выполнения боевых задач российский армии нужно до 500 тысяч контрактников. Парламентарий отметил, что в этом направлении предстоит серьезная работа.