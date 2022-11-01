В Кремле заявили, что Москва не оставит без ответа атаки на Севастополь Песков: Россия не оставит без ответа участие Лондона в атаках на Черноморский флот

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к атакам на Северный поток и Севастопольскую бухту могут быть причастны британские военные консультанты, передает ТАСС. Представитель Кремля заявил, что эти действия не останутся без ответа.

Сейчас наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами… Мы рассчитываем, что несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет произведена. Такие действия нельзя оставлять просто так. Мы будем думать над дальнейшими шагами, — сообщил Песков.

Он добавил, что у Москвы есть данные, что Британия имеет отношение и к диверсии на «Северных потоках».

А говоря по-русски, к террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры. Причем не российской, а международной энергетической инфраструктуры. Эта информация должна очень внимательно всеми анализироваться, — резюмировал он.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

После в Минобороны РФ рассказали, что атака БПЛА ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.