В Кремле рассказали, что думают о назначении нового генсека НАТО Песков: Рютте на посту генсека НАТО вряд ли изменит позицию Альянса по России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО ничего не изменит во взаимоотношениях России и Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Альянс остается враждебным России.

Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Севроатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации, — сообщил Песков.

Премьер-министр Нидерландов Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО 26 июня. Он сменит на этом посту бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит ждать изменений в отношениях России и НАТО при новом генеральном секретаре Альянса. По словам сенатора, европейские чиновники борются за должности, но при этом не являются большими патриотами Альянса и Европы. Занимая руководящие посты, они просто подчиняются тому, что диктует Вашингтон, подчеркнул Цеков.

До этого политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Рютте во главе НАТО станет «клерком США». Эксперт также уверен, что отношение к России и украинскому конфликту после назначения нового генсека никак не изменится.