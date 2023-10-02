В Кремле рассказали, чем ответят на арест российских авто в Европе Песков: Москва ответит с позиции выгоды на запрет авто с российскими номерами

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Решения стран Евросоюза об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами являются абсурдными, Москва будет отвечать с позиции собственной выгоды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные решения европейских властей усугубляют и без того плачевные отношения с Россией.

Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, — сказал представитель Кремля.

Ранее правительство Болгарии приняло решение ввести запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России с вечера 2 октября. По словам главы пограничной полиции Антона Златанова, ограничение распространяется как на легковые автомобили, так и на большегрузы. Инициатором нового закона стал болгарский депутат Делян Пеевски, который предложил ввести ограничения по примеру ряда других европейских стран. Ранее аналогичные решения приняли власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Норвегии.