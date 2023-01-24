Кремль предупредил Германию о последствиях передачи Украине танков Leopard Песков заявил, что поставки Украине танков Leopard неминуемо отразятся на будущих отношениях России и Германии

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Поставки Украине танков Leopard не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что субстантивного диалога Москвы и Берлина не наблюдается, так как отношения находятся в «достаточно низкой точке», передает ТАСС.

Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и НАТО не наблюдается. Безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений, — сказал Песков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.