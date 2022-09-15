В Кремле рассказали, будут ли выстраивать противовес Западу на саммите ШОС Песков: участники саммита ШОС не намерены выстраивать противовес Западу

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не намерены выстраивать на саммите противовес Западу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды.

Никто не ставит такие задачи. <...> Это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина также сообщила, что эта организация была создана для развития государств, и сравнивать ее с блоком НАТО некорректно. По ее словам, ШОС работает на принципах консенсуса, взаимного уважения к культурному многообразию, социально-культурным традициям и структурам друг друга, а также стремится избегать недружественных шагов в отношении друг друга. Подобные же сравнения ШОС и НАТО делаются в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер и найти еще одно оправдание существованию этой структуры.