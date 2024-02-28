В Кремле рассказали, будет ли Путин встречаться с представителями ХАМАС Песков: график Путина не предусматривает встречу с представителями ХАМАС и ФАТХ

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ФАТХ и движения ХАМАС во время их визита в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, график главы государства не предусматривает такой встречи.

Нет, у президента не предусмотрена встреча, — сказал Песков.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что Россия виновата в том, что сторонники движения ХАМАС напали на Израиль. По ее словам, начало специальной военной операции на Украине стало «зеленым» сигналом для атаки на Израиль, а также серьезным нарушением международной системы, которое «неизбежно» привело бы к подобным событиям в других частях мира. Политик также констатировала, что важную роль в этом сыграл факт несоблюдения правил со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте Twitter (X) заявил, что Мелони имеет какие-то «особенные проблемы с головой». Таким образом он прокомментировал ее высказывание, в котором она обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль.

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. По ее словам, даже через 80 лет каждый ребенок будет рассказывать внукам о том, что сделали евреи.