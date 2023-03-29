Стало известно, будет ли Путин встречаться с главой МАГАТЭ Песков: Путин в ближайшее время не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

В ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, гендиректор МАГАТЭ и так постоянно общается со специалистами Росатома, передает РИА Новости.

Нет, пока в обозримом графике таких контактов нет. Он на постоянной связи находится со своими визави, председателями Росатома, с другими коллегами, эти контакты продолжаются, — сказал Песков.

Гросси ранее прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ выступают за прекращение боевых действий вокруг атомной электростанции. По его словам, Международное агентство по атомной энергии сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».