В Кремле рассказали о возможном преследовании бойцов ЧВК «Вагнера» Песков: участвовавших в попытке мятежа бойцов «Вагнера» не будут преследовать

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Участники ЧВК «Вагнер», причастные к событиям этого дня, не столкнутся с преследованием, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, в Кремле не забыли их боевые заслуги в прошлом.

Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте, — подчеркнул Песков.

Он также подчеркнул, что почтение к их вкладу в СВО останется непоколебимым и не будет забыто.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», получил возможность уехать в Белоруссию под личную гарантию президента России Владимира Путина. Как заявил Песков, Путин дал слово. Он также пресс-секретарь российского лидера также добавил, уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина будет прекращено. Представитель российского президента добавил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко условились оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер».

Известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа. Место уже покинули четыре пикапа ЧВК, но танки и тяжелая техника пока остаются на месте. Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала покидать город.