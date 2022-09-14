В Кремле рассказали, как Россия компенсирует падение спроса на газ в Европе Песков: Россия компенсирует падение спроса на газ в Европе за счет других стран

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Россия компенсирует падение спроса на газ в Европе за счет других стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, интерес к голубому топливу проявляют активно развивающиеся регионы мира, передает ТАСС.

Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами, <...> в этих регионах спрос на газ сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Европа — это не единственный потребитель природного газа. Кроме того, Песков отметил, что в мире есть развивающиеся регионы, которые имеют гораздо «более амбициозные программы развития».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в Евросоюзе выросли в 10 раз по сравнению с уровнем, предшествующим пандемийному периоду. Она отметила, что жители ЕС «отважно отвечают на эту ситуацию».

8 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержку коммунальных компаний.