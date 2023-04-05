В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко Песков: общение Путина и Лукашенко будет посвящено проблемам в сфере безопасности

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут посвящены двусторонним вопросам и общим озабоченностям в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Встреча глав государств должна пройти 5 апреля в рамках рабочего визита Лукашенко в РФ.

Общение Путина и Лукашенко сегодня будет посвящено двусторонним вопросам и общим озабоченностям в сфере безопасности, — приводит агентство слова Пескова.

Спикер Кремля также сообщил, что 5 апреля после заседания Совета безопасности Путин может провести отдельную встречу с врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

6 апреля Путин и Лукашенко также примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. По мнению политолога Александра Шпаковского, президенты РФ и Белоруссии будут обсуждать вопросы совместной безопасности и заявления Киева о готовящемся наступлении.

3 апреля по поручению Лукашенко в Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил страны. Минобороны республики сообщило, что мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными и готовность воинских частей выполнять задачи в установленные сроки.