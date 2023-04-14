В Кремле раскрыли секреты информационной войны с Западом Песков: технология информационного бомбометания - это дорого и впустую

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнее время технология информационного бомбометания неэффективна, так как это дорого и впустую, передает РИА Новости. В ходе мастер-класса «Мастерской новых медиа» в Москве представитель Кремля рассказал будущим пиарщиками, что необходимо работать не ради отчетов, а ради «качественного изменения жизни людей».

Ковровое информационное бомбометание неэффективно, дорого, много тратится впустую. Здесь нужен таргетированный подход, — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время против России ведется тотальная информационная война, а страны Запада работают в режиме военного времени.

Ранее газета The New York Times написала о том, что США проиграли в информационной войне с Россией в Африке. Журналисты издания отметили, что охват западных СМИ на континенте снижается, в то время как российский телеканал Russia Today заключает договор о сотрудничестве с крупным телеканалом Afrique Média с многомиллионной аудиторией. Автор материала пояснил, что после ограничения работы российских СМИ на Западе RT и Sputnik сменили курс на африканские страны. Издание при этом уточняет, что вещание происходит в основном на французском языке.