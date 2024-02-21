В Кремле раскрыли реакцию Путина на дисквалификацию Валиевой Песков: Путин поддерживает дисквалифицированную CAS фигуристку Валиеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Президент РФ Владимир Путин поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную Спортивным арбитражным судом (CAS), заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой.

Конечно, президент поддерживает Валиеву, — заявил Песков.

Спортивный арбитражный суд в понедельник, 29 января, огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В этот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу. В ней было найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиева в суде не смогла доказать его непреднамеренное употребление.

Валиева озвучивала три версии попадания запрещенного препарата в ее организм, говорится на сайте CAS. По мнению спортсменки, триметазидин мог оказаться в крови вследствие обеда у дедушки, загрязненной добавки или саботажа. Фигуристка не исключила, что кто-то из других спортсменов мог подсыпать допинг в ее еду на чемпионате России.