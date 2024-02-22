В Кремле раскрыли, проходил ли Путин медкомиссию перед полетом на Ту-160М Песков: Путину не требовалась медкомиссия перед полетом на ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин перед полетом на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М не проходил медицинский осмотр, предусмотренный для пилотов, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в этом не было необходимости.

Не требуются, — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг Путин совершил полет на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он продлился полчаса. Кадры приземления самолета показал журналист Павел Зарубин. По его словам, полет главы государства могли видеть сотни тысяч жителей Казани и Татарстана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин принял решение в составе экипажа полетать на сверхзвуковом бомбардировщике накануне. При этом, по его словам, маршрут полета российского лидера является «военной тайной».

Путин лично осмотрел новый Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова в столице Татарстана. Президенту показали стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Глава государства также посидел за штурвалом самолета.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что модернизированный Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в частности, по количеству переносимых крылатых ракет. По его мнению, бомбардировщик может нести на борту до 24 снарядов подобного типа. Эксперт отметил, что снаряжение Ту-160М позволит ликвидировать любую цель на земле.