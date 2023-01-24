В Кремле объяснили, представители какой профессии интересны властям Песков призвал обеспечить комфортные условия для работы программистов в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители IT-сектора представляют больший интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы, передает РИА Новости. Песков подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы отечественные айтишники, уехавшие из РФ, захотели вернуться на родину и работали на благо российских компаний.

Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге — на благо российского государства, — заявил Песков.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин в разговоре с РБК предложил «не отталкивать» покинувших Россию после начала СВО. Кроме того, он раскритиковал идею конфискации имущества у эмигрантов и введения запрета для них на въезд в страну.

До этого руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство готовит программу по возвращению уехавших из России специалистов IT-отрасли. По его словам, необходимо снять опасения и страхи у тех, кто решился уехать, и работники ведомства готовы этим заниматься. Дело не в экономических условиях, отметил Шадаев.