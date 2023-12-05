В Кремле раскрыли повестку визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию Песков: рынок нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Обсуждения рынка нефти ведутся в рамках формата ОПЕК+, но президент России Владимир Путин отдельно обсудит этот вопрос с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии во время рабочего визита в эти страны, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, координация по стабилизации рынка нефти будет продолжаться.

Обсуждения [скоординированных действий на рынке нефти] ведутся в рамках формата ОПЕК+, но взаимодействие в этой области всегда на повестке дня, — сказал Песков.

Комментируя итоги последнего заседания ОПЕК+, Песков отметил, что эффект от принятых мер для стабилизации рынка нефти иногда имеет отложенный характер. По его словам, в этой сфере всегда наблюдаются инерционные процессы.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин запланировал рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, они состоятся в течение текущей недели. Он выразил надежду на плодотворность предстоящих переговоров и отметил, что российская сторона считает их очень важными.