В Кремле раскрыли, поедет ли Путин на похороны папы римского Песков заявил, что Путин не планирует ехать на похороны папы римского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Церемония прощания состоится 26 апреля на кладбище Святого Петра в Ватикане.

Нет, таких планов у президента нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что Россия определится насчет участия своих представителей в церемонии прощания с папой римским Франциском после того, как будут назначены дата похорон и формат самого мероприятия. Дипломат добавил, что исходя из этой информации также будет принято решение касательно уровня участия.

Ранее пресс-служба Святого престола опубликовала первые фотографии скончавшегося папы римского Франциска в гробу. На снимках понтифик лежит в традиционном облачении. На Франциска надели белый головной убор — митру, а также красную накидку казулу.

Тем временем стало известно, что прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, который скончался на 92-м году жизни, пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Похороны художника состоятся в Грузии.