В Кремле раскрыли, подорожает ли отдых после закона о туристическом налоге Песков: за туристическим налогом не последует существенное подорожание отдыха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на отдых не повысятся существенно после введения закона о туристическом налоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, благодаря новому налогу будет повышаться качество туристических объектов.

Существенно ни к какому подорожанию это не приведет. Тем более вы знаете, что когда рассматривался экспертами и нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил, весьма аргументировано все доводы за были представлены, — сказал он.

Сегодня Государственная дума приняла в последнем, третьем чтении закон о введении туристического налога. Новая глава появится в Налоговом кодексе с 2025 года. Налог не станут взимать со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников СВО. Ставка налога будет увеличиваться постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в предстоящему году и прибавляя по 1% ежегодно до 2029-го, после чего она не будет превышать 5%.

Ранее стало известно, что платить будут владельцы гостиниц и других мест временного проживания, которых обязали отдельной строкой указывать сумму нового налога в счетах за проживание. Также 10 июля Госдума приняла закон, согласно которому в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан.