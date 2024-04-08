В Кремле раскрыли планы Путина по посещению Оренбургской области Песков: Путин пока не планирует посещать Оренбургскую область

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать пострадавшую от паводков Оренбургскую область, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, глава государства держит руку на пульсе по ситуации в регионе, передает ТАСС.

Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации, — сказал Песков.

Вместе с тем он считает, что пока не время оценивать работу МЧС, поскольку паводки, возможно, еще не достигли своего пика. Ситуация продолжает развиваться, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал журналистам, что Путин заслушал доклады главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Тюменской и Курганской областей по ситуации с паводками. По его словам, глава государства поручил создать специальную комиссию для ликвидации последствий затоплений.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал наводнение в Оренбурге беспрецедентным. По его словам, самые высокие отметки по уровню воды до этого были в 1942 году.

Как считает замглавы МЧС Виктор Яцуценко, число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось до почти 10,5 тысячи и будет расти. На сегодняшний день проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах, пояснил он.