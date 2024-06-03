В Кремле раскрыли планы Путина на ПМЭФ Песков: у Путина на ПМЭФ запланированы международные контакты

Фото: Kremlin.ru/: Сергей Бобылёв/ТАСС

Владимир Путин на ПМЭФ-2022

Президент РФ Владимир Путин уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, глава государства выступит на пленарном заседании и проведет ряд встреч с представителями иностранных делегаций.

Путин готовится уже к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, <…> будут и международные контакты, — отметил пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что о международных контактах Путина в ближайшее время подробнее проинформирует его помощник Юрий Ушаков. Обо всех мероприятиях, запланированных в рамках ПМЭФ, будут сообщать своевременно, добавил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ ожидается 7 июня. Форум продлится с 5 по 8 июня.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций. Он отметил, что сейчас для этого «самое время».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад оказывал давление на ряд стран с целью их отказа от участия в ПМЭФ. По ее словам, государства пугали последствиями и санкциями, если они примут участие в мероприятии в России.